"سكاي نيوز الامريكية" من داخل مدينة تعز: حصار مليشيا الحوثي "خنق بطيء للمدنيين"

المنامة - ياسر ابراهيم - نشرت شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية تقريرا ًلمراسلتها الصحفية أليكس كروفورد، التي زارت مدينة تعز باليمن مؤخرا وتحدثت مع بعض سكانها، حيث وصفت الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي بأنه يؤدي إلى "تعذيب بشكل خنق بطيء لهؤلاء المدنيين المتبقين في المدينة".



وقال "رافقتنا شاحنتان صغيرتان على متنهما بضعة رجال مدججين بالسلاح في الرحلة إلى مدينة تعز المحاصرة، بقوا معنا طوال الأيام الثلاثة التي قضيناها داخل المدينة. قد يتم الحديث بشكل متزايد عن سلام محتمل في اليمن، لكن الحرب لم تتوقف في تعز".



تنقسم المدينة إلى قسمين حيث تسيطر مليشيات الحوثي على النصف بينما تسيطر القوات الحكومية على الجانب الآخر.



توجب علينا المرور عبر ما يقرب من 30 نقطة تفتيش مسلحة بين مدينة عدن الساحلية وثالث أكبر مدينة في اليمن. إنها مسافة 200 كيلومتر (125 ميلاً) وفي الأيام التي سبقت الحرب، كانت الرحلة تستغرق حوالي ساعتين، وأحيانًا أقل.



الآن، تم قطع معظم الطرق بسبب القتال أو انعدام الأمن أو المكاسب الإقليمية. كذلك، لا يمكن الوصول إلى المدينة إلا من خلال ممرات صخرية ترابية تتمايل على طول سفوح الجبال الوعرة.



الرحلة لا تعني عبور الأراضي التي تسيطر القوات الحكومية فحسب ولكن أيضًا تلك الخاضعة لسيطرة الجماعات الانفصالية المختلفة التي تقاتل من أجل الاستقلال.



لا تزال هناك جيوب صغيرة من المتطرفين، لكن تم تحييدهم إلى حد كبير في هذا الصراع الطاحن الذي تطور إلى حرب إقليمية بالوكالة، تغذيها المملكة العربية السعودية بدعم الحكومة المعترف بها دوليًا، وإيران التي تدعم وتسلح ميليشيا الحوثي.





في الوقت الحالي، يمكن أن تستغرق الرحلة ست ساعات ويتحدث العديد من التجار عن الاضطرار إلى دفع "غرامات" عند نقاط التفتيش المتعددة أثناء نقلهم الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى تعز. لقد جُعلت الرحلة محفوفة بالمخاطر ومكلفة.



أدى الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي إلى تعذيب بشكل خنق بطيء للمدنيين الذين بقوا في المدينة.



إنهم يكافحون من أجل الطعام والماء وكسب أي نوع من العيش. وجدنا العديد من العائلات تخيم في مبان مهجورة تعرضت للقصف بالقرب من خط المواجهة وتفصل بين المجموعتين المتعارضتين لمجرد أنها كانت "خالية من المستأجرين".



أخبرنا أب يدعى "محمد" أنه رزق بثلاثة أطفال أثناء الحصار بينما كان يعيش في قبو مركز تسوق سابق تعرض للقصف.



يقول: "بالطبع، أنا قلق بشأن سلامتهم". "الوضع غير آمن هنا، لكني أحاول ابقاءهم في الداخل قدر الإمكان وأطلب منهم عدم الخروج عندما نسمع الانفجارات والقصف".



العديد من المنازل عبارة عن حاضنات للصواريخ والقذائف التي علقت في المباني ولكنها لم تنفجر بعد. الكل يخبروننا عن خوفهم من القناصة الحوثيين الذين يتمركزون في مبان شاهقة ويصطادون المدنيين بمن فيهم الأطفال والمسنين.





لن أغادر منزلي أبدًا



قبول أحمد علي، التي تقول إنها تبلغ من العمر 70 عامًا، ترقد في المستشفى بسبب اصابتها برصاصة قناص في ظهرها. خرجت الرصاصة من ذراعها.



تخبرنا عن منزلها بالقرب من خط المواجهة: "أرفض أن أُطرد من منزلي"، بقي الحوثيون يصرخون بوجهي قائلين "لماذا ما زلت هنا يا مجنونة؟". لكنني لن أغادر منزلي أبدًا.



بعض من لا يزالون هناك يعلقون الملاءات والبطانيات بين منازلهم في محاولة لإخفائهم عن نظر القناصة، أثناء تنقلهم من المنزل إلى الشارع. وقد قاموا بتكديس الرمال في شوارع معينة لمنع المركبات من التحرك واجتذاب الرصاص.





إنه لأمر خطير ومخاطر كبيرة أن تعيش في تعز مع تربص الأعداء على بعد بضع مئات من الأمتار فقط، حيث كان هناك اشتباك مستمر ومتقطع بين الجانبين على الرغم من الهدنة المتفق عليها على مستوى البلاد وتهدئة القتال في أفضل جزء من العام.



نرى مقاتلين يتجولون على دراجات نارية وأسلحتهم معلقة على أكتافهم. وقال لنا خالد علي البالغ من العمر 23 عامًا: "نريد السلام". "إنهم (الحوثيون) لا يريدون ذلك، إنهم يقتلون الأبرياء، حتى الأطفال، لذلك نحتفظ بأسلحتنا للدفاع عن أنفسنا".



وهناك حكايات متكررة بشكل مأساوي عن أطفال وعائلات أصيبوا بقذائف عشوائية أطلقت عشوائياً ودون سابق إنذار.

قتل الأطفال أثناء اللعب في الخارج



فاطمة - وهي أم لتسعة أطفال - تقف حزينة وهي تعرض لنا صورًا لما حدث لأربعة من أطفالها في اليوم الذي حوصروا فيه أثناء القصف. صور أطفالها القتلى والمشوهين هي كل ما تبقى لها منهم.



إنها صور مرعبة تظهر كيف تمزقت أجساد الصغار جراء الانفجار. أصيب أربعة منهم أثناء اللعب معًا خارج منزلهم. كانت ليلى الكبرى تبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا. وقد قُتلت هي وأخوتها حميد، البالغ من العمر 10 أعوام، ومحمود البالغ من العمر سبع سنوات، على الفور.



نجا حميد البالغ من العمر ثلاث سنوات ولكن بترت ساقه اليسرى ولا يزال يتلقى العلاج في الأردن مع والده إلى جانبه. تلتقط أصغرهم، ملاك البالغة من العمر عامين، الصور بينما كانت والدتها تتحدث إلينا وتشير إليها قائلة "محمود! إنه محمود".



تستجيب والدتها من خلال البكاء. تقول: "محمود لن يعود حبيبي لقد رحل ". جمعت فاطمة ملفًا لمحاولة توثيق ما حدث لأطفالها. وهي تريد العدالة. تقول "أريد من فعل هذا أن يدفع ثمن ما فعله لأولادي، كانوا مجرد أطفال، ماذا فعلوا ليستحقوا ذلك".