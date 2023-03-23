بهتافات "الحوثي عدو الله".. الآلاف من أبناء إب يُشيّعون جثمان الناشط "الخولاني" والمليشيا تختطف العشرات

المنامة - ياسر ابراهيم - شيّع الآلاف من أبناء محافظة إب، مساء اليوم الخميس، جثمان الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الذي قتل الأحد في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما اعتدت المليشيا على المُشيعين ونفذت اختطافات واسعة في صفوفهم.



وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، إن الآلاف من أبناء محافظة إب، شيعوا جثمان الناشط "الخولاني" إلى مثواه الأخير في مقبرة الغفران وسط مدينة إب، بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر في الجامع الكبير بالمدينة القديمة.



وأضافوا أن مراسيم التشييع، التي جاءت بعد أربعة أيام من مقتله في إدارة أمن المليشيا واحتجاز جثمانه، تحولت إلى تظاهرة شعبية ضد مليشيا الحوثي، حيث هتف المُشيعون بهتافات تندد بالمليشيا الحوثية وجرائمها الإرهابية بحق أبناء المحافظة.



وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهتافات المُشعين وهم يرددون بصوت مدوي "لا إله إلا الله .. الحوثي عدو الله" رغم تواجد عشرات المسلحين الحوثيين.



وأكد سكان محليون أن مليشيا الحوثي أطلقت النار بشكل مكثف في محاولة لتفريق المُشيعين بعد الوصول المقبرة، إلاّ أن المُشيعين واصلوا عملية الدفن حتى النهاية، وأطلق بعضهم الأعيرة النارية في الهواء للتعبير عن تعهدهم بأخذ الانتقام من قاتليه.



وعقب استكمال مراسيم الدفن، قامت المليشيا بحملة اختطافات واسعة في صفوف المشيعين وأبناء المدينة القديمة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وفق شهود العيان.

وفي وقت سابق مارست المليشيا الحوثية ضغوطات كبيرة على أسرة الناشط "الخولاني" الملقب بـ "المكحل" لدفنه بعد صلاة الفجر، غير أن ضغوطاتها لم تفلح بسبب رفض الأسرة وحراسة العشرات من أبناء المدينة لجثمانه رغم التواجد الأمني المكثف للمليشيا في محيط المسجد وأحياء المدينة القديمة.



وقبيل تشييعه تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة إلكترونية أشادت بالناشط "الخولاني" الذي وصفوه بأنه شهيد الكلمة ونددت بجريمة تصفيته من قبل المليشيا الإرهابية.



ودعا الناشطون السلطات الشرعية في المحافظة وقيادات الدولة إلى تخليد اسمه واعتباره شهيداً واعتماد راتب لأفراد أسرته.



وقتل الناشط الخولاني، يوم الأحد الماضي، داخل إدارة أمن إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد استدعائه للتحقيق، وسط اتهامات للحوثيين بتصفيته على خلفية انتقاده لزعيم الجماعة والتنديد بالوضع الذي تشهده المحافظة.