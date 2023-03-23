شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياة في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشارك اليمن في مؤتمر الامم المتحدة للمياة الذي ينعقد في نيويورك خلال الفترة من 22- 24 مارس الجاري، بوفد برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى عقد المؤتمر الذي تتشارك في استضافته حكومتي طاجيكستان وهولندا ويعد الأول من نوعه بعد آخر مؤتمر عقد في عام 1977م، ويهدف للتسريع في اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة المياه العالمية، حيث ما تزال العديـد مـن القضايا عالقة دون ايجاد الحلول حتى اليوم.

ويسعى المؤتمر إلى حث الدول على الوفاء بالوعود التي قطعتها لوضع حلول فعالة لأزمات المياه حول العالم،وسيتخلل اعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات العامة، وحوارات تفاعلية لأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى العديـد مـن الفعاليات الجانبية التي تنظمها الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة. ومن المتوقع الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نموًا.