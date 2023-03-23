شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع ومحافظ المهرة يزوران مدينة الملك سلمان وميناء نشطون ومدينة المارينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وقائد الدعم والإسناد في تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن سلطان البقمي، اليوم، مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية بمديرية الغيضة، الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتفقدوا خلال الزيارة، سير الأعمال الإنشائية في المشروع الذي يعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع العملاقة، والمقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمحافظة المهرة واليمن بشكل عام.

ويقع مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مشاريع طبية وتعليمية، ويضم بناء مستشفى في المرحلة الأولى بسعة سريرية تبلغ 110 سرير، إضافة إلى غرف العمليات الكبرى وعمليات القلب والعناية المركزة والمشددة وغرف الحضانة وقسم الأشعة ومهبط للطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي، وكذا غرف العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنية والأسنان والأطفال وغيرها.

وفي الجولة التفقدية، التي رافقهم فيها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ووكيل محافظة المهرة العميد مختار بن عوض، قدم مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المهندس عبدالله باسليمان، شرحًا حول سير الأعمال الجارية في تنفيذ المشروع، ونسبة الإنجاز وكذا الأعمال المتبقية لاستكمال في المرحلة الأولى منه.

ونوه الوزير الداعري، بأهمية مشروع المدينة الطبية الذي وصفه بالمنجز العظيم والتاريخي.. مشيرًا إلى أن نطاق الاستفادة من هذا المشروع سيتجاوز محافظة المهرة إلى باقي محافظات الجمهورية.. مثمنًا الدعم السعودي الجزيل للمحافظات المحررة في مختلف القطاعات.

من جانبه أكد المحافظ بن ياسر، أن مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية تعد صرحًا طبيًا وعلميًا كبيرًا ستمثل نقلة نوعية للتعليم الأكاديمي وسترفع من مستوى وجودة الخدمات الصحية في المهرة واليمن ككل.. مثمنًا الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد متصل، قام وزير الدفاع ومحافظ المهرة، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقائد الدعم والإسناد في التحالف، ووكيل محافظة المهرة، وقائد محور الغيضة - قائد الشرطة العسكرية، بزيارة ميدانية إلى ميناء نشطون، اطلعوا خلالها على سير العمل الملاحي والأمني في الميناء.

وأكد الوزير الداعري والمحافظ بن ياسر، على الأهمية الاقتصادية للميناء ورفد خزينة الدولة..مستمعين من قيادات الإدارات والأجهزة الأمنية وخفر السواحل إلى شرح حول الصعوبات التي يواجهونها وبحث السبل الممكنة لتجاوزها..مشيدين بجهود قيادة وأفراد الأجهزة الأمنية وخفر السواحل في تشكيل حائط وسد منيع أمام محاولات التهريب والمساهمة بشكل كبير في استمرار الأمن والاستقرار داخل المحافظة والمحافظات المحررة..مشددين على سرعة الانتهاء من الترتيبات الفنية لإدخال عربة الأشعة السينية الخاصة بفحص البضائع إلى الخدمة، المقدمة دعما من قوات التحالف، لما سيكون لها من دور في فرض رقابة دقيقة على دخول البضائع.

وثمن الداعري وبن ياسر، إسناد دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، السلطات المحلية والأمنية في مواجهة التهريب من خلال دعم المنافذ البرية والبحرية بأجهزة فحص متقدمة.

وفي السياق، اطلع وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، على سير الأعمال في مشروع مدينة المارينا السكنية الترفيهية بمدينة الغيضة، التابعة لشركة المارينا للإستثمار والتطوير العقاري.

وفي الصالة الخاصة بمجسم المدينة، اطلع الوزير الداعري والمحافظ بن ياسر، ووكيلا المحافظة، والضيوف المرافقين، على مكونات المشروع الذي يعد من المشاريع السياحية الهامة والحيوية ويمثل نقله نوعية للقطاع السياحي بمحافظة المهرة.

وقدم مدير المشروع عادل المصعبي، لمحة عن مراحل سير العمل بالمشروع وأقسامه والخدمات ومدى الفائدة التي سيعود بها على المحافظة والجانب السياحي فيها.. موضحًا أن المشروع يضم مدينة عصرية متكاملة على شاطئ بحر العرب بمساحة 10 هكتار وبكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار، تشمل أحياء سكنية وفندق خمس نجوم ومركزًا تجاريًا للتسوق وأماكن للترفيه وشاليهات وحدائق عامة وأماكن مخصصة للخدمات العامة.

وعبر وزير الدفاع، عن ارتياحه لهذا المشروع.. مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر، في تشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين.. داعيا رجال الأعمال إلى استثمار أموالهم ومشاريعهم في المهرة والاستفادة من الحالة الأمنية المستقرة التي تنعم بها والاهتمام الذي تبديه السلطة المحلية بهذا الجانب.

من جانبه أكد محافظ المهرة، أن السلطة المحلية تعمل على دعم الاستثمار في القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لكافة المستثمرين في المحافظة..لافتا إلى أن المهرة تتمتع بطابع سياحي مميز وتشهد إستقرار أمني وحضور قوي لكافة مؤسسات الدولة.