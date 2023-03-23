إب.. مسلحون حوثيون يقتلون مواطناً داخل منزله ويُمثّلون بجثته

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل مواطن داخل منزله وأمام أسرته في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي نفذت حملة مسلحة في قرية "وادي الغراب" بمديرية المخادر، شمالي إب، واقتحمت منزل مواطن تقول إنه "مطلوباً أمنياً".



وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية حاصرت منزل المواطن "خالد الضيعه" بعدد من الأطقم واقتحموا المنزل الذي كان يتواجد بداخله مع أفراد أسرته.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا قامت بقتل "الضيعه" أمام زوجته وأطفاله، قبل أن تقوم بالتمثيل بجثته وسحلها أمام الأهالي.



وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من تصفية مليشيات الحوثي للناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" المشهور بالمكحل في أحد معتقلاتهم واحتجاز جثته، وسط جرائم وانتهاكات مستمرة تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيا عليها بالقوة في خريف 2014م.

