لأول مرة منذ 2015.. السفارة الأمريكية تعلن فتح قنصلية بـ"عدن" لخدمة مواطنيها 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، الخميس، فتح قنصلية في العاصمة المؤقتة عدن، لخدمة مواطنيها لأول مرة منذ 2015.

جاء ذلك في تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية على صفحتها في "تويتر".

وقالت السفارة، "قدم الموظفون القنصليون الذين انضموا إلى رحلة السفير إلى عدن خدمات المواطنين الأمريكيين الطارئة في اليمن لأول مرة منذ عام 2015".

وأكدت، أن مساعدة مواطني الولايات المتحدة هي الأولوية القصوى لوزارة الخارجية.

ودعت السفارة الأمريكية، مواطنيها المحتاجين إلى مساعدة من خدمات المواطنين الأمريكيين التواصل مع [email protected]

ولم توضح السفارة هل المكتب دائم لتقديم خدمات والا مؤقت بشكل استثنائي.

يشار إلى أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من زيارة السفير الأمريكي في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقى رئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من المسؤولين اليمنيين.

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية كانت قد أغلقت أبوابها في صنعاء بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، حيث غادرت كل السفارات اليمن، وباتت تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض.