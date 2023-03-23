تعليقاً على هجوم الحوثيين في حريب بمأرب.. رئيس الحكومة: لن يتحقق السلام قبل سقوط الانقلاب واستعادة الدولة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء، أن السلام في اليمن لن يتحقق قبل قبل سقوط الانقلاب واستعادة الدولة وتنتهي أوهام العنصرية والإرهاب والعنف.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الشخصية في "تويتر"، وذلك ردا على التصعيد الحوثي مديرية حريب، غربي محافظة مأرب.

وقال رئيس الوزراء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تهدر فرص السلام كلما لاحت، لمصلحة الحرب التي تعد وسيلتهم الوحيدة للتعاطي مع كل فئات وأبناء الشعب اليمني.

وأكد في هذا الصدد، أن "في حريب رجال صادقون أشداء تتكسر تحت أقدامهم غطرسة مليشيا الحوثي الإرهابية وأوهامها، تمامًا كما تتبدد في مأرب والضالع وتعز والساحل ومختلف جبهات البطولة والصمود".

وهنأ الشعب اليمني بحلول شهر رمضان، مؤكدا أنه "شهر عزة ومغفرة وقبول لأبطالنا في الجيش والأمن والمقاومة في كل جبهة وخندق ومترس".

وشنت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين هجوما عنيفا على عدد من مواقع القوات الحكومية غرب محافظة مأرب، ما أدى الى نزوح الأسر نتيجة التصعيد الحوثي على المنطقة.