استهدفهم من مسافة قريبة.. مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص برصاص مسلح ملثم وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان وأصيب ثالث، الأربعاء، في أحدث هجوم شنه مسلح مجهول في محافظة إب (وسط اليمن) التي تغرق بالصراعات والجريمة منذ سيطرة مليشيات الحوثي عليها في 2014.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن خليفة حمود الطويل وشقيقه خالد قتلا، بينما أصيب شخص ثالث بجروح خطيرة في العناية المركزة بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر من مسلح ملثم.



وأوضحت، أن المسلح الملثم اعترض طريق السيارة التي كان يستقلها الرجال الثلاثة أمام البوابة الجنوبية لجامعة إب وأطلق النار على رؤوسهم من مسافة قريبة ولاذ بالفرار.



ويعمل الأشخاص الضحايا في مزرعة دواجن وينحدرون من مديرية السياني جنوبي إب. ولم تعلق مليشيا الحوثي التي يقودها شخص مدرب -في إيران يدعى أبو هاشم- على الجريمة.



وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من تصفية مليشيات الحوثي للناشط حمدي عبدالرزاق المشهور بالمكحل في أحد زنازينهم وخطف جثته.

