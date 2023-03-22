اتحاد السياحة يستنكر إيقاف إصدار تأشيرات العمرة ويعتبره دليل عجز الحكومة

المنامة - ياسر ابراهيم - استنكر الاتحاد اليمني للسياحة، إيقاف وزارة الأوقاف، إصدار تأشيرات العمرة لليمنيين، رغم عدم إيقافها من الجانب السعودي، مطالبا مجلس القيادة والحكومة بالتدخل لوقف الإجراءات التي تنعكس سلبا على المواطنين والوكالات المفوجة.

وقال الاتحاد في بيان له، إن "توقيف وزارة الأوقاف إصدار تأشيرات للراغبين في أداء مناسك العمرة، دليل آخر على عجز قيادة قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف وتخبطهم في اعمال الحج والعمرة".

وأضاف الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء "كان بالإمكان الترتيب الجيد والمبكر وتخفيف وتنظيم إصدار التأشيرات بدلاً من توقيفها وحرمان الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين يتلهفون شوقا إلى زيارة بيت الله الحرام".

ودعا البيان وزير الأوقاف والإرشاد إلى الاضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته بصورة صحيحة وفقا للنظام والقانون (..) ومنها الإشراف على عملية تفويج الراغبين في أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام وبطريقة سهلة وميسرة.

وأشار الاتحاد إلى أن الجانب السعودي لم يفرض أي تعليمات جديدة في ما يخص تفويج المعتمرين اليمنيين كغيرهم من الدول الأخرى، متسائلا "فما الداعي لقيام وزارة الاوقاف اليمنية بتوقيف التأشيرات وحرمان عشرات الالاف من الراغبين في اداء عمرة رمضان؟!".

وأمس الإثنين، وجه قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، وكالات ومنشآت العمرة المعتمدة، بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة إلى أجل غير مسمى، تفاديا لزحام في منفذ الوديعة البري مع السعودية.

ويشهد ميناء الوديعة البري، ازدحاماً شديداً وتكدساً لسيارات وباصات تقل المعتمرين اليمنيين.