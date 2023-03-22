"أعمال درامية ومنوعات".. تعرف على خارطة برامج قناة "يمن شباب" الرمضانية ومواعيد بثها

المنامة - ياسر ابراهيم - تقدم قناة يمن شباب الفضائية لمشاهديها الكرام خلال أيام وليالي الشهر الفضيل؛ باقة مميزة من المسلسلات والبرامج المتنوعة، "اجتماعية ودينية وأدبية وترفيهية".



خلال هذا الموسم الرمضاني تطل قناة يمن شباب على الجمهور اليمني بعملين دراميين كبيرين، حيث اجتمع أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل "العالية"، والمسلسل الكوميدي أرزاق..



العالية

مسلسل درامي مليء بالأحداث والمفاجآت والمشاهد التراجيدية الجريئة، عن قصة حب عفيفة تتحول إلى محور صراع ومطامع اجتماعية في الريف اليمني.



تم تصوير أحداث ومشاهد المسلسل في جبل صبر بمحافظة تعز وهو من تأليف الكاتبة نور ناجي وإخراج وليد محمد العلفي ويضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم قاسم عمر وعامر البوصي ومنى الأصبحي.



أرزاق

مسلسل كوميدي ساخر يعبر عن تقلبات أوضاع الشباب اليمني عبر قصة شاب ثري ومدلل يرث أملاك والده ويجب عليه استردادها خلال 100 يوم فقط.



يجمع المسلسل الذي تم تصوير أحداثه في الأردن كل من صلاح الوافي وفهد القرني ونوال عاطف ونجوم الكوميديا اليمنية.

شباب القرآن

برنامج التنافس القرآني الأكبر في اليمن يعود من جديد في موسمه الرمضاني الثالث كمنبر يتسابق فيه حفاظ كتاب الله إضافة إلى المسابقات القرآنية الميدانية والدراما الهادفة وإحياء أناشيد الزمن الجميل.



إبحار

برنامج ثقافي يمزج بين التاريخ والفكر والشعر والأدب بأسلوب شيق ويقدمه الكاتب والأديب جمال أنعم.



عند الغروب



برنامج ديني يقدمه الشيخ الدكتور فضل مراد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأستاذ الشريعة في جامعة قطر.



رمضان والناس



برنامج تثقيفي وتوعوي يقدم معلومات مفيدة في باقة من الفقرات الصحية والاجتماعية والدينية والحوارية والميدانية بالإضافة إلى الكثير من الفقرات الجديدة ويبث في نهار أيام رمضان.



مغامرات نشوان



المسلسل الكرتوني الأبرز، يعود نشوان الطفل اليتيم الذي فقد والده في إحدى الحروب، في الجزء الثاني ليستكمل رحلاته عبر الزمن ليتعرف على التاريخ اليمني ورجالات اليمن العظماء برفقة صديقه من ساحل تهامة عقيل.



رحلة حظ



برنامج ثقافي وترفيهي واجتماعي في موسمه الخامس يقدمه الفنان خالد الجبري.







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