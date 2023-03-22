شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح مظاريف مشروع إنشاء المبنى المركزي للمؤسسة العامة للطرق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قامت لجنة فتح المظاريف بوزارة الأشغال العامة والطرق خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بفتح مظاريف مشروع إنشاء مبنى مركزي للمؤسسة العامة للطرق والجسور - الديوان العام في عدن، بإجمالي 288 مليونا و992 ألف ريال.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الوكيل المساعد لوزارة الأشغال العامة لقطاع الأشغال المهندس علي عامر، وحضور أعضاء لجنة المناقصات والمعنيين، استعراض العطاءات المقدمة من شركات المقاولة المتنافسة على تنفيذ المشروع.