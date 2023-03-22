شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امين محلي حضرموت يتفقد سير العمل في حملة رفع مخلفات البناء بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي، اليوم، سير العمل في حملة رفع وإزالة مخلفات ومواد البناء، من مدينة المكلا وضواحيها، بالتنسيق بين مكاتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وصندوق نظافة مديرية مدينة المكلا.

وتفقد الأمين العام، ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس أمين بارزيق، ومدراء عموم مكتبي الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، والمدير العام لمديرية مدينة المكلا، ومدير أمن المكلا، على سير الأعمال الجارية، من عمال الجهات المشتركة في حملة إزالة مخلفات البناء، الممتدة من منطقة خلف إلى جسر بويش الخط البحري.

وشدد الأمين العام، على ضرورة تصفية برك مياه الصرف الصحي الراكدة على الخط البحري، ورفع المخلفات العشوائية منها..موجهًا إدارة أمن المكلا، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على الحملة، بتكثيف جهودها ومراقبة تلك المواقع، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وجمعية روكب السمكية، وضبط المخالفين لإحالتهم للجهات المختصة.

