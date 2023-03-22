الحالة الثالثة خلال شهرين.. وفاة فتاة جراء خطأ طبي في مستشفى حكومي بإب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت فتاة عشرينية، جراء خطأ طبي في مستشفى مذيخرة الريفي الخاضع لإدارة مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن فتاة تُدعى (أمل طه علي محسن الدميني 25 عاما) من قرية قلامة بمديرية مذيخرة توفيت أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية في المستشفى الحكومي بالمديرية.



ولفتت المصادر إلى أن إدارة المستشفى المدعومة من نافذين حوثيين عرضت على والد الفتاة دفع مبلغ "خمسة مليون ريال" مقابل الصمت وعدم رفع شكوى ضد إدارة المستشفى والطاقم الطبي.



وبحسب المصادر فإن هذه الحالة الثالثة من نوعها التي شهدها المستشفى خلال الشهرين الأخيرين.



يُذكر أن الطبيبة هي زوجة مدير المستشفى الذي يحظى بدعم من شقيقه "حارث المليكي" المُعيّن من قبل المليشيا وكيلاً لمحافظة إب.



وتُشير تقارير طبية إلى زيادة حدة الأخطاء الطبية خلال الأشهر والسنوات الماضية في مناطق سيطرة الميليشيا، في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

