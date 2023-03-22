إصابة ثلاثة أطفال جراء قصف حوثي على حي سكني غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة أطفال أشقاء، بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء، على حي سكني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر طبي، إن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف مدفعية، مساء الثلاثاء، أحياء مدينة النور بمديرية المظفر غربي مدينة تعز.



وأضاف المصدر فإن إحدى القذائف سقطت على منزل وأدى إلى إصابة الطفلة "أمة الرحمن صالح علي، 13 عاماً"، بجروح خطيرة، فيما أصيب شقيقيها "خليفة صالح علي، 7 أعوام، وإيمان صالح علي 12 عاماً"، بجروح متوسطة، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.



وجاءت الحادثة بعد يوم واحد من مقتل طفل وإصابة ابن عمه برصاص قناص مليشيات الحوثي في قرية الشقب بمديرية صبر الموادم، شرقي تعز، ضمن مسلسل جرائم المليشيا المستمرة بحق الطفولة، وصمت المجتمع الدولي إزاء ذلك.

