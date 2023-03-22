مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الانتقالي في هجوم لمسلحين غربي عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص وأصيب اثنان آخران من قوات المجلس الانتقالي، إثر هجوم شنه مسلحون قبليون الثلاثاء، على موقع مطار عدن الجديد، والواقع في ضواحي منطقة "رأس عمران"، بمديرية البريقة، غربي العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقالت مصادر محلية إن المسلحين هاجموا الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والتأسيس لمطار عدن الجديد، مساء الثلاثاء، وأطلقوا النار على القوة الأمنية المرابطة في الموقع والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على عدن.

وحسب المصادر، فأن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر القوة الأمنية التي تتولى تأمين الموقع وإصابة اثنين آخرين.

وقالت المصادر إن المسلحين فروا من المنطقة عقب الهجوم.