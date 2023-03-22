صنعاء.. حريقان متتابعان يلتهمان محتويات مركزين تجاريين وسط العاصمة

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبب حريقان متتابعان، الثلاثاء، بإتلاف وتدمير محتويات مركزين تجاريين في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن حريقًا اندلع في مركز دبي للألعاب في شارع حدة جنوبي العاصمة صنعاء، بعد ساعات من حريق آخر التهم محتويات مستودع الجبلي لبيع قطع غيار الدرجات النارية.



وحسب المصادر، فأن الحريق شبّ في مركز دبي للألعاب الواقع جوار السفارة الفرنسية بحي حدة، وخلف خسائر مادية كبيرة.. مشيرة إلى أن الحريق دمر معارض ومخازن المركز.



وفجر اليوم التهم حريق مخازن الجبلي لقطع غيار الدراجات النارية، بشارع خولان جنوب صنعاء.



المصادر حتى اللحظة لم تشر إلى أسباب الحريقين، وأكدت أن المواطنين تمكنوا بعد جهود من إطفاء الحريقين، بسيارات الماء، في ظل غياب الدفاع المدني الخاضع للمليشيا الحوثية.

