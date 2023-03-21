لمدة ثلاثة أيام.. إيقاف الرحلات البرية من المحافظات إلى منفذ الوديعة مع السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، إيقاف الرحلات البرية الدولية من محافظات الجمهورية إلى منفذ الوديعة لمدة ثلاثة أيام.



وقالت الهيئة في تعميم لها، إنها قررت وقف الرحلات البرية الدولية ابتداء من يوم الخميس حتى يوم السبت القادمين، لاستكمال مغادرة المسافرين والمعتمرين الأراضي اليمنية عبر المنفذ والدخول إلى المملكة العربية السعودية.



وأوضحت أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بوضع آلية جديدة للحد من تكرار هذا الازدحام في الأيام القادمة وخصوصا من زوار بيت الله الحرام المعتمرين، وسيتم تعميم الآلية الجديدة ابتداء من يوم الأحد القادم.



وكانت وزارة الأوقاف، وجهت أمس الاثنين، وكالات الحج والعمرة المعتمدة بوقف تمرير المجموعات (التأشيرات الخاصة بالعمرة) ابتداء من ليلة الثلاثاء حتى إشعار آخر.



وأرجعت الوزارة قرارها إلى قرب شهر رمضان المبارك وتفادي ازدحام المسافرين إلى السعودية عبر منفذ الوديعة، محذرة وكالات السفريات من تمرير أي مجموعة بعد الساعة 11 من هذه الليلة.

