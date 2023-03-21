الأوقاف اليمنية تعلن يوم غدٍ الأربعاء متمم لشعبان والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٤هجرية.



وقالت الوزارة في بيان لها "إنه بعد عون الله تعالى تم التواصل مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٤ هـ في الأماكن المتوقع ظهوره فيها من السواحل والمناطق اليمنية مساء هذا اليوم الثلاثاء التاريخ ۲۹ / ۸ / ١٤٤٤ هـ الموافق ۲۰۲۳/۳/۲۱م".



وأوضح البيان، أنه" لم يثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، حسب إفادة لجنة الأهلة المكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء".



وأضافت أنه "بذلك يكون يوم غد الأربعاء الموافق ۲۲ مارس ۲۰۲۳ م هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لقوله عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً".



ورفعت الوزارة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولأبطال قواتنا المسلحة والأمن ورجال مقاومتنا الباسلة في مواقع الشرف والبطولة ولكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركة ونصر لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية.

