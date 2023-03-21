أمنية شبوة تقر خطتها الرمضانية وتؤكد التصدي لكل من يهدد أمن المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الإثنين، خطتها لشهر رمضان، مؤكدة التصدي بحزم وقوة لكل من سيحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لها، برئاسة وكيل المحافظة والقائم بأعمال المحافظ علي محمد الكندي وحضور وكيل المحافظة سالم شمح النسي وكافة أعضاء اللجنة، لمناقشة الخطة الأمنية للمحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وشددت اللجنة الأمنية، على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والتنفيذ العملي للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والسكينة العامة، وفقا للمركز الإعلامي للمحافظة.