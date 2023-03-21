شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشنغ، وذلك للبحث في مستجدات الاوضاع المحلية، والجهود الرامية لاحياء مسار السلام في اليمن.

وخلال اللقاء نقل السفير تشنغ، تحيات فخامة الرئيس تشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتمنياته له ولاعضاء المجلس موفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني، السلام والاستقرار والتنمية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، ودور جمهورية الصين الشعبية في تعزيز السلم والامن الدوليين، بما في ذلك مساعيها الاخيرة التي افضت إلى الاتفاق على استىئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة، وايران، وبما يضمن احترام طهران لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة مع جمهورية الصين الشعبية، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته وحكومته الشرعية، والتخفيف من معاناته الانسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.