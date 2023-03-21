شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يلتقي عددا من ابناء الجالية اليمنية في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في أديس أبابا، عددا من قيادات واعيان الجالية اليمنية في إثيوبيا.. مستمعا منهم إلى جملة من القضايا والموضوعات التي تهمهم، خصوصا تلك المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بها الجالية اليمنية، لابراز الوجه الحضاري للانسان اليمني.

ووصف وزير الخارجية زيارته الحالية إلى إثيوبيا، بالناجحة والمثمرة، مؤكدا انعكاس نتائجها على مستوى العلاقات التي تربط البلدين، بما فيها تلك المتعلقة بمنح مزيد من التسهيلات القنصلية.

ونوه بالرعاية الكبيرة التي تقدمها الحكومة الإثيوبية لابناء الجالية عموما، والتي تعد انعكاسا طبيعيا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اليمنية يحيى الارياني.