أبين.. انقطاع خدمات الاتصالات والأنترنت عقب هجوم لمسلحين قبليين

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم مسلحون قبليون، الإثنين، برج البث الرئيسي بين مديريتي "لودر" و"مودية"، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مديريتي أحور والمحفد في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المسلحين من بلدة "السويداء" التابعة إداريًا لمديرية لودر اعترضوا عدد من المهندسين التابعين لمكتب الاتصالات في أبين ورفضوا السماح للمهندسين بإعادة تشغيل البث الذي انقطع منذ الساعات الأولى من يوم الإثنين.

وعزت المصادر السبب إلى مطالبة المسلحين، بانتظام العدد الخاص بهم في أسطوانات الغاز المنزلي من قبل السلطة المحلية في لودر التي تتولى تقسيم الكميات بين المناطق الواقعة في النطاق الإداري للمديرية.

وأكدت المصادر أن المسلحين يرفضون حتى الآن إعادة تشغيل البث قبيل تجاوب السلطات مع مطالبهم.

وحسب المصادر، فقد تسبب بقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مديرية مودية المجاورة.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه قيادات في السلطة المحلية بلودر ومودية مساعيها لحل المشكلة وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وبث شبكتي الاتصالات والأنترنت.