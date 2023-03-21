أثناء عودتهم من العمرة.. وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة جراء حادث مروع في العبر

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، جراء حادث مروري مروع في الطريق الدولي بمنطقة العبر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن مواطنًا وزوجته وطفله توفوا جميعا نتيجة حادث مروع وقع في منطقة "العبر" أثناء عودتهم من أداء "العمرة".

وأضافت المصادر، أن المتوفين هم جلال محمد عبدالله سيف الكريبي وزوجته وطفلهما، حيث فارقوا الحياة عقب الحادث، على الفور.

وينتمي المواطن الكُريبي وزوجته إلى منطقة "الكُريبية" بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب.

وتشهد الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية في منطقة العبر، بين الفينة والأخرى، حوادث متكررة أدت لوفاة وإصابة المئات من المسافرين.