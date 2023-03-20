قيادي إصلاحي: الحوثي كذوب ولا ينبغي اعتماده كمصدر بشأن قحطان

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الإصلاح أن الحوثي "كذوب" ولا ينبغي اعتماده كمصدر للمعلومة شأن محمد قحطان الذي تختطفه المليشيا منذ 2015.



وقال العديني في تغريدة له على "تويتر"، إن الحوثي مختَطِف كذوب ولا ينبغي اعتماده كمصدر في شأن الاستاذ قحطان"، وفي الوقت الذي "كذب الحوثي" فقد "استنكر تراخي الدولة".



وكانت وكالة "شنخو" الصينية قد أوردت خبرا يفيد أن وفد الحوثيين أشار خلال المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية الى أن قحطان قد توفي في سجون الحوثيين، وانهم على استعداد لتسليم جثمانه خلال مفاوضات قادمة.



لكن عضو اللجنة الإشرافية الحكومية لتبادل الأسرى والمختطفين ماجد فضائل نفى حصول اللجنة على تصريح من فريق الحوثيين عن حياة السياسي قحطان، وقال في بيان، "لا صحة عن ما يتم تداوله حول اننا حصلنا على معلومات رسميه بموت السياسي الاستاذ محمد قحطان".

وأوضح فضائل، أن "ما تم في هذه الجولة هو الاتفاق على آلية مرحلية للتنفيذ لاتفاق سابق وقع في رمضان الفائت"، مؤكدًا مطالبة الوفد الحكومي منذ البداية بالإفراج عن الجميع (الكل مقابل الكل).

وأضاف: "مطالبنا وعروضنا لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء أبدا وشملت الكل، بما في ذلك الجنرال فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين والمختطفين من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين، والأسرى من كافة الجبهات...".

وتابع: "على الرغم من التصلب والتعنت الذي يبديه الحوثيون في ملف الأسرى؛ إلا أننا في الوفد الحكومي مستمرون في الضغط وبذل كافة الجهود وبمختلف الوسائل حتى الإفراج عن آخر سجين لدى الحوثيين".

وأكد أن ما تم التوصل له اليوم من اتفاق بالإفراج عن 887 اسيرا ومعتقلا ومختطفا هو جزء من كل، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات أخرى من المفاوضات وصولا للإفراج عن الجميع.