"نعيش مرارة الخذلان".. أسرة السياسي "محمد قحطان" تطالب الحوثيين بالإفراج عنه دون قيد أو شرط

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت عائلة السياسي المختطف والمخفي قسرا محمد قحطان، الإثنين، دعوتها لمليشيات الحوثي للإفراج عنه دون قيد أو شرط، معبرة عن شعورها بالخذلان لاستمرار إخفاءه منذ 8 سنوات.



وقالت أسرة قحطان في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "باهتمام وشوق تابعنا أخبار مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (بين الحكومة ومليشيات الحوثي) التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا".



وأضاف البيان، "يعلم الجميع أن والدنا مخفي قسرا منذ شهر أبريل من العام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يسمح لنا بالاتصال به بشكل رسمي".



وأكد أن "إصرار جماعة الحوثي على إخفاء والدنا بالرغم من صفته المدنية، وظروف احتجازه من منزله بينما كان يمثل تيارا سياسيا في عملية تفاوضية لإيجاد حلول سياسية أصر على سلميتها".



وتابع: "إننا اليوم نتقاسم مشاعر الفرح والأسى في الوقت نفسه، فنحن نفرح لفك كربة كل سجين، ونشعر بشوق كل العائلات لمفقوديها، وفي الوقت نفسه نعيش مرارة الخذلان لاستمرار إخفاء والدنا طيلة هذه السنوات".



وطالب البيان، الحوثيين بالدرجة الأولى للإفراج عن والدنا السياسي السلمي محمد قحطان، دون قيد أو شرط، "فهو مواطن يمني وسياسي كان وما يزال حريصا على كل قطرة دم يمني، وليس من الإنصاف مقابلة السلمية والسياسة المنحازة للسلام بالقوة الغاشمة".



كما طالبت بقية الأطراف المعنية بالمفاوضات والعملية السياسية بشكل عام بالنظر الى حالة اعتقال والدنا المناضل محمد قحطان باعتبارها احتجازا للسياسة وقبلها للإنسانية وليس لشخص محمد قحطان.

كما أكدت أن قحطان مخفي قسرا انتقاما منه كحالة سياسية وليس كشخص، وبالتالي فإن الانتصار له هو انتصار للسياسة والإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة والحوثيين التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 887 من المحتجزين من الطرفين بعد مفاوضات استمرت عشرة أيام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وقال الوفد الحكومي المفاوض، إن الصفقة تشمل إطلاق سراح "اللواء ناصر منصور (شقيق الرئيس السابق) واللواء محمود الصبيحي (وزير الدفاع الأسبق) وأولاد الفريق علي محسن (نائب الرئيس السابق) ونجل وشقيق العميد طارق صالح".



كما تشمل أيضا "الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وعدد من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الآخرون وعدد من أسرى التحالف العربي (سعوديون وسودانيون)".

وقال عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل، إن ما تم في هذه الجولة هو الاتفاق على آلية للتنفيذ مرحلية لاتفاق سابق وقع في رمضان الفائت، ونحن في الوفد الحكومي منذ البداية نطالب بالإفراج عن الجميع (الكل مقابل الكل).

وأضاف في بيان: "مطالبنا وعروضنا لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء أبدا وشملت الكل، بما في ذلك الجنرال فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين والمختطفين من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين، والأسرى من كافة الجبهات...".

وتابع فضائل: "على الرغم من التصلب والتعنت الذي يبديه الحوثيون في ملف الأسرى؛ إلا أننا في الوفد الحكومي مستمرون في الضغط وبذل كافة الجهود وبمختلف الوسائل حتى الإفراج عن آخر سجين لدى الحوثيين".

وأكد أن ما تم التوصل له اليوم من اتفاق بالإفراج عن 887 اسيرا ومعتقلا ومختطفا هو جزء من كل، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات أخرى من المفاوضات وصولا للإفراج عن الجميع.

من جانبه ذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان له، إن الأطراف اتفقت على معاودة الاجتماع في شهر أيار/مايو لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج. كما التزمت أيضًا بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.

