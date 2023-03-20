لتفادي الازدحام في المنفذ.. الأوقاف اليمنية توقف إصدار تأشيرات العمرة حتى إشعار آخر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الإثنين، وقف منح تأشيرات العمرة مؤقتا، بسبب الازدحام بالمنفذ البري مع السعودية.



وقالت الوزارة في تعميم لها حصل "يمن شباب نت، على نسخة منه، موجه إلى وكالات الحج والعمرة المعتمدة بوقف تمرير المجموعات (التأشيرات الخاصة بالعمرة) ابتداء من ليلة الثلاثاء حتى إشعار آخر.



وأرجعت الوزارة قرارها إلى قرب شهر رمضان المبارك وتفادي ازدحام المسافرين إلى السعودية عبر منفذ الوديعة.



وشهد منفذ الوديعة ازدحاما شديدا أدى إلى تكدس المسافرين فيه رغم أن بيانات المنفذ يوم الجمعة الماضية تشير إلى دخول 5000 آلاف شخص إلى السعودية في يوم واحد.



وحذرت وزارة الأوقاف، وكالات السفريات من تمرير أي مجموعة بعد الساعة 11 من هذه الليلة.

