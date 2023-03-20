وسائل إعلام أوكرانية: كييف ستشحن 30 ألف طن من القمح إلى اليمن وإثيوبيا

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وسائل إعلام أوكرانية يوم الاثنين إن كييف ستشحن 30 ألف طن من القمح إلى اليمن وإثيوبيا في إطار برنامجي الحبوب من أوكرانيا وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على التوالي.



وأضافت، أنه "مساء الأحد، رست ناقلة البضائع Negmar Cicek في ميناء تشيرنومورسك، واعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا يوم 20 مارس، تم تحميل 7000 طن من القمح الأوكراني عليها".



وأشارت إلى أن هذه هي بالفعل السفينة السادسة في إطار برنامج الحبوب من أوكرانيا، الذي يهدف إلى توفير القمح الأوكراني لتلك البلدان المتضررة من المجاعة.



وعلى وجه الخصوص، أتاحت التبرعات التي قدمتها الولايات المتحدة وحكومات فرنسا وإسبانيا تقديم القمح الإنساني إلى اليمن.



بالإضافة إلى ذلك، تستعد أوكرانيا لشحن ناقلة البضائع Deniz M بـ 30 ألف طن من القمح الأوكراني إلى إثيوبيا تحت رعاية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. حاليًا، تنتظر السفينة التحميل في ميناء أوديسا.



علاوة على ذلك، ذكرت الحكومة الأوكرانية أنه بعد تمديد مبادرة الحبوب في 18 مارس، غادرت ثلاث سفن تحمل 154 ألف طن من المنتجات الزراعية لآسيا وأوروبا موانئ أوديسا الكبرى يوم الاثنين.



وفقا لوزارة البنية التحتية، غادرت ما مجموعه 828 سفينة موانئ أوديسا الكبرى منذ 1 أغسطس في إطار مبادرة الحبوب، لتصدير 25.1 مليون طن من الأغذية الأوكرانية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا.

