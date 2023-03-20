الوفد الحكومي ينفي الحصول على معلومات رسمية بشأن مصير السياسي "محمد قحطان"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات تبادل الأسرى بسويسرا، الإثنين، الحصول على معلومات بشأن مصير السياسي محمد قحطان المختطف لدى مليشيات الحوثي منذ أكثر من 8 سنوات.



جاء ذلك في سلسلة تغريدات على "تويتر" لعضو وفد الحكومة ماجد فضائل، وذلك بعد تداول خبرا نشرته وكالة الأنباء الصينية تحدث عن أن وفد مليشيات الحوثي في المفاوضات في سويسرا أقر بوفاة "قحطان قبل سنوات".



وقال فضائل: "على الرغم من التصلب والتعنت الذي يبديه الحوثيون في ملف الأسرى، إلا اننا في الوفد الحكومي مستمرون في الضغط وبذل كافة الجهود وبمختلف الوسائل حتى الإفراج عن آخر سجين لدى الحوثيين".



وأضاف عضو الوفد الحكومي،" "لا صحة لما يتم تداوله حول اننا حصلنا على معلومات رسمية بموت السياسي الأستاذ محمد قحطان".



وأوضح فضائل، أن ما تم في هذه الجولة هو الاتفاق على آلية للتنفيذ مرحلية لاتفاق سابق وقع في رمضان الفائت، ونحن في الوفد الحكومي منذ البداية نطالب بالإفراج عن الجميع (الكل مقابل الكل).



وتابع، "مطالبنا وعروضنا لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء أبدا وشملت الكل، بما في ذلك الجنرال فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين والمختطفين من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين، و الأسرى من كافة الجبهات بما في ذلك جبهات حجور في محافظة حجة".



وأكد أن ما تم التوصل له اليوم من اتفاق بالإفراج عن 887 اسيرا ومعتقلا ومختطفا هو جزء من كل، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات أخرى من المفاوضات وصولا للإفراج عن الجميع.

