شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يضع حجر الأساس لمشروع شلالات وهضبة العقبة بالمعلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس، اليوم، ومعه مدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، حجر الأساس لمشروع شلالات وهضبة العقبة بمديرية المعلا.

وأكد محافظ عدن، أن مشروع شلالات وهضبة العقبة، يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها السلطة المحلية لإعادة إعمار المدينة، واستعادة وجهها الحضاري وإبراز طابعها الجمالي..مجددًا حرص السلطة المحلية على إجراء الإصلاحات في مختلف المجالات لا سيما الطرقات، والإنارة، والنظافة والتحسين، وتأهيل وترميم الحدائق والمتنفسات، بما يعيد مكانه المدينة التاريخي التجاري.

بدوره، أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بعدن قائد راشد، إن المشروع يعد من المشاريع المتعثرة والجاري حاليًا إعادة تنفيذها على ضوء المشاريع التطويرية لمحافظة عدن.

