تعز.. مسيرة جماهيرية حاشدة في الذكرى الثامنة للانتفاضة ضد مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد الآلاف من أبناء مدينة تعز، اليوم الإثنين، في مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء الذكرى الثامنة للانتفاضة في وجه العدوان الحوثي على المحافظة جنوب غربي اليمن.



وانطلقت المسيرة التي جاءت استجابة لدعوة مجلس المقاومة الشعبية في تعز، من دوار العواضي إلى أمام مبنى السلطة المحلية في شارع جمال.



وقال بيان صادر عن المقاومة الشعبية تلي في المسيرة الجماهيرية، "مرت ثماني سنوات منذ ساقت سلالة الحوثي المنحوسة جحافل عصاباتها لشن الحرب على تعز، و منذ ذلك اليوم لم ولن تنم تعز، رغم محاولات المعتدين عليها والمتربصين بها".



وأضاف، "لقد كان أبناء محافظة تعز على قدر مسؤوليتهم؛ فهبوا هبة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حيث سلكوا طريق المقاومة الشعبية، يستسهلون الصعب، ويسترخصون الثمين، ويعانقون المخاطر".



وأكد البيان إن المقاومة الشعبية الأبية في تعز سجلت مواقف بطولية تاريخية تعرفها الشلة القيادية للحوثي قبل غيرها، لافتا إلى أنها عرفتها في الزنوج، وجبل جرة، وقلعة القاهرة، وفي كل أزقة وشوارع مدينة تعز التي طهرت الأرض من رجس مليشيا إيران كما طهرت العقل من خرافات السلالة.



وأشار إلى أن طريق المقاومة ضد المعتدين، وكفاح الأحرار ضد المبطلين لا تأبه لدراسة جدوى، ولا اشتراط ضمان النتيجة والمآل، قدر اشتراط الفعال، وهو ما سلكته المقاومة الشعبية في تعز لمواجهة غزو السلالة الحوثية المدعومة من إيران.



وأكد أن إرادة الشعب اليمني الأبي ستنتصر، وسيمضي الشعب يعزز اتحاد وحدته، متمسكا بالثورة والنظام الجمهوري متموضعا في خندق الصف الجمهوري الفعال، موضحا في الوقت ذاته أنه لا مكان للمواقف الرخوة أو المصالح الأنانية.



وتابع: "كما انتصر وينتصر الجيش الوطني على مشروع السلالة الحوثية، فإننا نكْبر ونجِل الانتصارات التي يحققها أفراد الشرطة والأمن الأوفياء لرسالتهم، والأوفياء لشعبهم ووطنهم وهم يكشفون الخلايا الحوثية حماية للجبهة الداخلية".



كمت أكد البيان "أنه لا مكان للمندسين ولا للخلايا الحوثية في تعز، وأنه لا مكان للمتسترين عليها، أو المتهاونين بمواقف رخوة معها"، وذلك في إشارة إلى قضية إفراج محافظ تعز عن الخلية الحوثية مؤخرا.



وفي ختام البيان أشاد مجلس المقاومة الشعبية بالجماهير المحتشدة والحاضنة الشعبية، كما حيا صمودها الثابت على الحق والراسخ في المبدأ والأهداف، ترجمة لشعاره "كلنا مقاومة"، مجددا الدعوة للمقاومة ضد المعتدين من مليشيا السلالة المرتهنة لإيران، وضد كل من يتربص باليمن وحريته وسيادته.

