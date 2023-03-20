شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة ترحب بإطلاق سراح 887 أسيرًا ومختطفًا وتدعو إلى استكمال الاتفاق عملًا بمبدأ الكل مقابل الكل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الحكومة، بنتائج الاتفاق بين الوفد الحكومي والحوثيين والذي اسفر عن إطلاق سراح 887 أسيرًا ومختطفًا من الطرفين منهم 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح والصحفيين الأربعة، و19 من التحالف.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، نتائج اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا، والمخفيين قسريًا، والأشخاص قيد الاقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية خلال الفترة من ١٠ وحتى٢٠ مارس ٢٠٢٣ برعاية مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل الذي تم التوصل اليه في مارس ٢٠٢٢ بالافراج الفوري عن ٨٨٧ محتجزا من الطرفين.

واكد البيان، ان فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق اكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم.

ودعت الحكومة، إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملًا بمبدأ الكل مقابل الكل..مشددة على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء وعلى راسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦، وضرورة الكشف مصير المخفيين قسريا.

وثمن البيان، الدور الذي لعبه مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجهود المبذولة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.