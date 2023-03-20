مقتل طفل وإصابة آخر برصاص قناص حوثي شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم الاثنين، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة الصالحين، أطلقت النار على طفلين من أسرة واحدة كانا بجوار منزلهما بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم (شرقي تعز) ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخر.



وأوضحت المصادر أن الطفل (أحمد خالد سفيان 11 عاما) قتل، فيما أصيب ابنه عمه الطفل (علي عبداللطيف سفيان 12 عاما) بإصابة خطيرة وجرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة تعز للعلاج.



وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها ضد المدنيين في مدينة تعز ومحيطها موقعة عدداً من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم أطفال ونساء.

