أبين..قوات الانتقالي تعترض موكب رئيس الحكومة وتشتبك مع قوات أمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - اعترضت قوات تابعة للانتقالي، اليوم الاثنين، موكب رئيس الحكومة معين عبدالملك، المتجه إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر خاصة، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اعترضت موكب رئيس الحكومة بينما كان في طريقه لحضور احتفال في جامعة أبين ولقاء قيادة السلطة المحلية.



وأوضحت أن اشتباكات مسلحة اندلعت عقب ذلك بين قوات الانتقالي وقوات أمنية حكومية، سقط على إثرها جرحى (لم تحدد عددهم).



وأشارت المصادر إلى أن موكب رئيس الحكومة، تمكن لاحقا من الدخول إلى مدينة زنجبار عقب احتواء الموقف.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أوقفت قوات "دفاع شبوة" التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، العميد "محمد علي صالح العوبان" قائد القوات الخاصة في أبين، بينما كان في طريقه إلى محافظة حضرموت للقاء بوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.

يأتي ذلك ضمن تصعيد جديد للمجلس الانتقالي، ضد الحكومة الشرعية وقياداتها، بالتزامن مع بروز خلافات بين السعودية والإمارات في عدة ملفات المتعلقة بالشأن اليمني.