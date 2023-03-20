"تصادم أولويات الحلفاء".. كيف غيرت الأهداف البحرية للسعودية والإمارات مسار حرب اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مركز أبحاث أمريكي "أن الأهداف البحرية لكلا من الإمارات السعودية في حرب اليمن لعبت دورًا أساسيًا في تحديد اتجاه الصراع خلال السنوات الماضية، حيث سعى التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية إلى هزيمة الحوثيين، واستعادة حكومة الرئيس هادي".



ووفق تقرير مطول نشره مركز كارنيجي للسلام «Carnegie» - ترجمة "يمن شباب نت" – "سعى المسؤولون السعوديون والإماراتيون إلى السيطرة على الممرات المائية الحيوية، مما أدى إلى استثمارهم في الموانئ والقواعد العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، لأنهم اعتقدوا أن الولايات المتحدة تبعد عن الشرق الأوسط، وسمح ذلك لكلا البلدين بحماية حدودهما البحرية وتأكيد سلطتهما الإقليمية ودعم مصالحهما التجارية".



وأشار التقرير "على الرغم من تحقيق بعض المكاسب الميدانية الأولية في محافظة مأرب الغنية بالنفط، شرق صنعاء، غير أن الهجوم المضاد للتحالف فقد زخمه وأصبح الصراع بشكل تدريجي مسدوداً".



ولفت "أن إعادة ضبط الإمارات لاستراتيجيتها وتعزيز مصالحها قبل مصالح التحالف، أدت إلى تنافس بين الرياض وأبو ظبي حيث تباعدت مصالحهما في اليمن، حيث سيطرت الإمارات على الموانئ الجنوبية الرئيسية والمناطق المحيطة بها، مما دفعها إلى المضي قدمًا في مشروع انفصالي جنوبي".



وتابع التقرير "ورأت المملكة العربية السعودية أن هذه الاستراتيجية تضعف حليفها الرئيسي، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أدى إلى انهيار التحالف المناهض للحوثيين وإجبار المملكة على مواجهة الحوثيين بمفردهم على حدودها".



على الرغم من أن الأولويات البحرية لدولة الإمارات أدت إلى توترات مع السعودية، يرغب كلا البلدين في تجنب حدوث قطيعة في علاقتهما، إلى حد كبير لأنهما يشتركان في نفس الهدف في اليمن - الا وهو هزيمة الحوثيين. ومع ذلك، حتى لو نجحوا فإن كلا الجانبين لديه أولويات أخرى في البلاد يصعب التوفيق بينها، مما يجعل من المرجح أن يستمروا في الانخراط في صراع من أجل النفوذ. وفقا لتقرير كارنيجي للسلام.



أهمية الحدود البحرية اليمنية



ما يحدث في اليمن، الذي يقع في موقع استراتيجي على طول خليج عدن عند تقاطع البحر العربي والبحر الأحمر، كان حاسمًا لطموحات السعودية والإمارات الإقليمية والبحرية. إذ أن السيطرة على سواحل البلاد لا يمكن أن تؤثر فقط على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولكنها أيضًا تترك للمسؤولين الإماراتيين والسعوديين خيار تجاوز مضيق هرمز المضطرب بشكل متزايد، والذي هددت إيران بإغلاقه في عدة مناسبات.



تعتبر الطموحات البحرية لدولة الإمارات في قلب الحسابات الإماراتية، فلكي لتصبح مركزًا اقتصاديًا يربط بين شرق إفريقيا وجنوب آسيا، سعت الإمارات إلى التوصل إلى اتفاقيات للتحكم في سلسلة من الموانئ وتشغيلها عبر جنوب شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي. في ضوء ذلك، توسعت شركة موانئ دبي العالمية (موانئ دبي العالمية) إقليمياً على مر السنين.



دخلت في مشروع مشترك مع شركة موانئ خليج عدن اليمنية المملوكة للدولة في عام 2006 لإدارة ميناء عدن. تبع ذلك اتفاقيات لتشغيل محطة حاويات دوراليه في جيبوتي في عام 2006 وميناء بربرة في أرض الصومال في عام 2018.





واجهت الخطط الإماراتية نكسات، حيث ألغت حكومة هادي المشروع المشترك لإدارة ميناء عدن بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2012. كما استولت حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية في عام 2018.



وتعتبر الإمارات أن ميناء جبل علي في دبي هو المحور اللوجستي والتجاري الرئيسي الذي يربط بين إفريقيا وآسيا. لذلك، في مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية على موانئ القرن الأفريقي، اختارت الإمارات التركيز أكثر على اليمن، حيث كان التنافس الدولي أقل.



وأدى فشل التحالف الذي تقوده السعودية في تحقيق أي تقدم ميداني كبير في اليمن، فضلاً عن مقتل جنود إماراتيين في الحديدة وجنوب اليمن، إلى صعوبة متزايدة على الإمارات لتبرير مشاركتها في الحرب هناك. علاوة على ذلك فإن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الإماراتية تضر بسمعة الإمارات.





التفكير الإماراتي السعودي



ومنح الدعم المالي والعسكري من دولة الإمارات للميليشيات المحلية، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، نفوذاً كبيراً، لا سيما على المواقع البحرية الأمامية، حيث أنشأت الإمارات ودعمت قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة، وقوات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت كذلك.



وشاركت هذه الميليشيات في عمليات مكافحة الإرهاب المدعومة من الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكنها أعطت الإمارات أيضًا الفرصة لوضع حلفائها على طول الساحل للسيطرة على الموانئ اليمنية وحقول النفط والغاز ومحطات التصدير.



وهذا يتناسب مع استراتيجية دولة الإمارات في الاستحواذ على الموانئ على طول طرق الشحن الدولية الرئيسية. وقد فعلت ذلك في محافظات عدن وحضرموت وشبوة وتعز، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون (المعروفة أيضًا باسم بريم) في مضيق باب المندب. كما استثمر القادة الإماراتيون في بناء وتجديد الموانئ المحلية والقواعد العسكرية، وبالتالي عززوا سيطرتهم على المرافق.



اتبعت المملكة العربية السعودية مسارًا مشابهًا، ونظرًا لأن الإمارات حققت نجاحًا محدودًا في إنشاء ميليشيات في محافظة المهرة، على طول الحدود مع عمان، فقد تمكنت المملكة العربية السعودية من متابعة هدفها المتمثل في تعزيز سيطرتها على ميناء نشطون في المهرة.



وبحسب وثيقة تم تسريبها عام 2018، خططت الرياض لبناء خط أنابيب من منطقة نجران إلى ساحل المهرة اليمني، لمواصلة تصدير النفط إذا أغلقت إيران مضيق هرمز. ومع ذلك لا يوجد في الوقت الحالي أي مؤشر على أن هذه الخطة تمضي قدمًا. وقد أبرز تركيب الرافعات السعودية في موانئ عدن والمكلا والمخا توسع المصالح البحرية للرياض في اليمن، خارج المهرة.



ينصب التركيز الأساسي لاستراتيجية الرياض البحرية على ساحل البحر الأحمر، ويعد تأمين هذا الممر البحري عنصرًا حيويًا في طموح السعودية الأوسع لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والخدمات اللوجستية.





وللمساعدة في مواجهة النفوذ المتنامي لدولة الإمارات في جنوب اليمن، أنشأت السعودية ودعمت العديد من الميليشيات المحلية الخاصة بها. وشمل ذلك قوات درع الوطن في عدن ولواء الأماجد في أبين، وشكل هذا سابقة خطيرة من خلال إرساء الأساس لقتال ضروس في الجنوب بين الميليشيات الموالية للسعودية والموالية للإمارات، وهو القتال الذي يهدد بمزيد من الانقسام في التحالف المناهض للحوثيين.



تكفل اتفاق الرياض في أن يصبح المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا سياسيًا شرعيًا في مستقبل اليمن، مما يضمن احتفاظ الإماراتيين بيد قوية على الرغم من انسحابهم العسكري.





الحسابات البحرية في اللعبة النهائية باليمن



تمامًا كما كانت الأهداف البحرية في قلب التفكير الإماراتي والسعودي عندما دخلا حرب اليمن، سيحكم كلا البلدين إلى حد كبير على النتائج المحتملة للصراع على أساس تداعياتها البحرية. حيث أنه وبينما ترغب السعودية في رؤية الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على كامل البلاد، وهو ما يعني أيضًا موانئها، تستفيد الإمارات من استمرار التجزئة.



وهذا يسمح لها بمواصلة السيطرة على الموانئ اليمنية مع عزل أعدائها الإسلاميين في اليمن. ومع ذلك، فإن السعودية والإمارات، على الرغم من خلافاتهما، متحدتان في الرغبة في منع انتصار الحوثيين وتجنب حدوث قطيعة دائمة في علاقتهما.



من وجهة نظر الإمارات، فإن اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون هو السيناريو الأسوأ لأنه سيحرم أبو ظبي من النفوذ في البحر العربي والبحر الأحمر، بينما يحرم الإمارات أيضًا من الوصول إلى عقود إعادة الإعمار المربحة بعد الحرب في اليمن.



وأضرّت الفصائل في القوات المدعومة من الإمارات بشرعية الحكومة اليمنية، وأحدثت حالة من عدم الاستقرار في الجنوب، رغم أنه من الصحيح أيضًا أن بعض الفصائل لعبت دورًا مهمًا في الدفاع عن محافظات اليمن الجنوبية من التوغلات الحوثية.



على الرغم من أن هجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار على أبو ظبي في يناير 2022 رداً على دعم الإمارات لكتائب العمالقة ربما زاد من تصور الإمارات للتهديد للحوثيين، إلا أنه لم يغير استراتيجيتها في اليمن.



وبالمثل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن سيطرة الحوثيين على اليمن ستكون كارثية بالنسبة لطموحات المملكة الإقليمية. ستسمح مثل هذه النتيجة لإيران، الخصم الإقليمي الرئيسي للرياض، باستخدام حلفائها الحوثيين لشن هجمات عبر الحدود ضد السعودية، فضلاً عن شن هجمات على طول ممرات الشحن في البحر الأحمر.



دفع القلق المشترك بشأن انتصار الحوثيين القيادة السعودية والإماراتية إلى البحث عن أرضية مشتركة من خلال إنشاء مجلس قيادة رئاسي يمني في الرياض في أبريل 2022. ويضم المجلس حلفاء لكلا البلدين، من بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي. ومع ذلك، لا يزال المجلس منقسمًا، مما يشير إلى استمرار تباين المصالح السعودية والإماراتية. في نهاية المطاف، هذا لأن البلدين لديهما تصورات مختلفة لما يشكل النتيجة المرجوة في اليمن.





كما هو الوضع الآن، الإمارات في وضع أفضل من المملكة العربية السعودية لحماية مصالحها، حيث أتاح تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي والاعتراف به سياسيًا، مثل تدريب وتسليح الميليشيات المحلية للإمارات سحب قواتها وتجنب التورط في حرب اليمن، مع الحفاظ على نفوذها في البلاد.



كما أن سيطرة الإمارات على الموانئ ومنشآت الطاقة من خلال وكلائها المحليين ستزيد بشكل كبير من موقفها التفاوضي في سيناريو ما بعد الصراع. علاوة على ذلك، فإن التقارير عن بناء الإمارات لقواعد عسكرية في سقطرى وميون سيعزز قدرتها على تأمين ممرات الشحن الدولية، مما يعزز استراتيجية "سلسلة الموانئ"، ويمكن أن يؤدي عدم الاستقرار في جنوب اليمن والمخاوف بشأن أمن الموانئ اليمنية إلى زيادة حركة المرور إلى ميناء جبل علي، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز لوجستي عالمي.



بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بدورها، فإن المشكلة تتجاوز القضايا البحرية، يمكن أن تسمح الحكومة المتحالفة مع السعودية للمملكة ببناء خط أنابيب إلى بحر العرب، متجاوزًا مضيق هرمز وحرمان إيران من الوسائل لعرقلة صادرات النفط السعودية.



علي اية حال هذا غير كافي. حيث لا يزال الوجود الحوثي المستمر عبر الحدود الجنوبية للسعودية يعني أن إيران يمكن أن تستهدف المملكة بشكل غير مباشر، ولا سيما منشآت الطاقة لديها. وهذا يفسر سبب بقاء اليمن الموحد في ظل حكومة موالية للسعودية أولوية بالنسبة للرياض، بخلاف المزايا البحرية التي ينطوي عليها ذلك.



من المضاعفات الإضافية الرئيسية في أي ترتيب بعد الحرب سيكون دور حزب الإصلاح في مستقبل اليمن السياسي. معارضة الإمارات القوية لجماعة الإخوان المسلمين، التي يشترك معها الإصلاح في علاقات قوية، تعني أنه من غير المرجح أن توافق على أي اتفاق لتقاسم السلطة يقوي الحزب. ومع ذلك، يتمتع الإصلاح بدعم قوي في المناطق القبلية في اليمن ولديه عضوان في المجلس الرئاسي، وهذا يمثل عقبة كبيرة يتعين على الإمارات مواجهتها.



كما ستوفر إعادة توحيد اليمن فرصًا وتعقيدًا في الوقت نفسه لمصالح الإمارات بطرق أخرى، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لهزيمة الحوثيين للإمارات في الاستيلاء على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو الميناء اليمني الرئيسي الوحيد خارج نطاق النفوذ الإماراتي، والذي يعد موقعه حيويًا لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومع وجود حكومة معترف بها في اليمن، فإن سيطرة الإمارات على الحديدة ستكون أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة.





سيناريوهات الصراع

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن اليمن سيبقى منقسمًا، حيث يسيطر الحوثيون على جزء كبير من الشمال وتتنافس الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على الجنوب، حيث عزز فشل التحالف في التقدم شمالاً والوضع الاقتصادي المتدهور في الجنوب المشاعر الانفصالية.



وعلى الرغم من أن الإمارات قد لا تدعم بالضرورة استقلال جنوب اليمن لأن هذا من شأنه أن يمنعها من الوصول إلى المرافق الرئيسية في الشمال مثل الحديدة، فإن دعمها للفصائل الانفصالية سيعزز نفوذها على الموانئ الأخرى ويسمح لها بالتعامل مع الإصلاح.



وقد بدأ هذا بالفعل في الظهور في محافظة حضرموت، بعد الانتصار العسكري على الإصلاح في شبوة في أغسطس 2022، شن المجلس الانتقالي الجنوبي هجومًا للسيطرة على معقل الإصلاح في سيئون، ويمنح اليمن المنقسم الإمارات مزيدًا من الحرية لإضعاف الإصلاح إقليميًا ويقلل من شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا والتي يعتبر الإصلاح جزءًا منها.



علاوة على ذلك، في حين أن اليمن لا يزال مفككًا، وتواجه الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى من التحديات لسلطتها على الموانئ الجنوبية ومنشآت الطاقة، مما يمنحها ميزة قوية في تشكيل آفاق التجارة البحرية في المنطقة.



ومع ذلك، من شبه المؤكد أن يؤدي اليمن المنقسم إلى تصعيد الخلافات السياسية في الجنوب وتعقيد العلاقة بين السعودية والإمارات، خاصة إذا زادت أبو ظبي من دعمها للحركة الانفصالية. حيث إن استقلال جنوب اليمن من شأنه أن يضر بالحكومة اليمنية، الحليف الرئيسي للمملكة العربية السعودية، ويمكن أن يقوض طموحات الرياض البحرية.



وعلى الرغم من أن المملكة لها اليد العليا في المهرة في الوقت الحالي، إلا أن الصراع على السلطة في جنوب اليمن قد يضعف سلطة الرياض في المحافظة الحدودية، مما يهدد السيطرة السعودية على نشطون.



اختبرت الإمارات علاقاتها مع السعودية في عدة مناسبات في اليمن، ومع ذلك فإن دعم استقلال جنوب اليمن قد يكون خطوة بعيدة جدًا بالنسبة للإمارات لأنها ستخاطر بأضرار لا يمكن إصلاحها للعلاقة الثنائية.



وتعد المحادثات الجارية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين لإنهاء الصراع خطوة واعدة نحو السلام في اليمن. ومع ذلك، فإن جهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوسيع نفوذهما في المناطق الساحلية من خلال دعم الميليشيات المحلية يمكن أن تشير إلى صراع أقوى على جنوب اليمن.