اليمن.. الداخلية توجه برفع الخطط الأمنية مع دخول شهر رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت وزارة الداخلية اليمنية الأحد، وحداتها الأمنية لرفع خططها الأمنية، قبل البدء بتنفيذها من أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، أكد على أهمية تكثيف الجهود لاستتباب الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، خلال شهر رمضان.

وأكد أيضا على ضرورة العمل على رفع التقارير اليومية حول الأوضاع الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار إلى أن الخطط الأمنية تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية وتأمين الأسواق والطرق، وتنظيم حركة السير، بما في ذلك الحد من الاختناقات في الشوارع الرئيسية.

وشدد على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والانضباط وتعزيز دور الدوريات الراجلة والمتحركة في الشوارع والمدن الرئيسية، ومنع حمل السلاح داخل المدن وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

