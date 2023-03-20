طالبتهم بدفع رسوم مالية.. - مليشيا الحوثي تمنع منتخب الناشئين من إجراء تدريبات رياضية في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السبت، المنتخب الوطني للناشئين من إجراء حصة تدريبية في ملعب حديقة السبعين في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن الميليشيات الحوثية منعت المنتخب الوطني للناشئين والمدرب من دخول ملعب حديقة السبعين، واشترطت على اللاعبين دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالدخول إلى الملعب.



من جانبه طالب مدرب المنتخب الكابتن محمد البعداني من اتحاد كرة القدم بنقل المعسكر التدريبي من صنعاء إلى مدينة أخرى عقب تعرضهم للمضايقات المتواصلة من قبل ميليشيا الحوثي.



ومنذ أسابيع يقيم المنتخب الوطني للناشئين معسكر تدريبي داخلي في صنعاء استعدادا لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم للناشئين.

