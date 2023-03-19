عدن.. الحكومة توجه بزيادة حصص الغاز المنزلي مع قرب رمضان وتؤكد أن التموين مستقر

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اليوم الأحد، بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقرة، لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، ورفع الحصص المقررة للعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة الوضع التمويني للمشتقات النفطية، وأكدت ضرروه رفع الحصص بما يضمن عدم حدوث أي اختناقات تموينية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الحكومة "أن الوضع التمويني للغاز المنزلي مستقر ومتوفرة بكميات كافية للمواطنين خاصة مع زيادة الطلب عليها في شهر رمضان"، وفق ما نقلت وكالة "سبأ".



وشدد رئيس الوزراء، على وزارة النفط وشركتي النفط وصافر على "تنظيم تخزين توزيع وتسويق المشتقات النفطية والغاز المنزلي بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار ثابتة وموحدة، ورفع مستوى الكفاءة والأداء".



وأكد على "مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية في قطاع النفط والغاز".