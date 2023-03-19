شكرا لبحثكم عن خبر وزير المالية يناقش مع رئيس جامعة المهرة دعم الجامعة ماليا لاستكمال تأسيسها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات، عددا مع القضايا ذات الصلة بالأوضاع المالية والإدارية في جامعة المهرة، والاحتياجات الضرورية لمعالجة أي صعوبات واستكمال تأسيس الجامعة التي تم إنشاءها مؤخرا.

ووجه الوزير بن بريك، المعنيين في وزارة المالية بتذليل أي معوقات تواجه قيادة ومنتسبي جامعة المهرة، لاسيّما ما يخص النفقات التأسيسية والتشغيلية الضرورية واللازمة للإسهام في استكمال تأسيس الجامعة وقيامها بأدوارها التعليمية والتنويرية في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

ونوه بأن إنشاء جامعة المهرة يعد إضافة نوعية للقطاع التعليمي الأكاديمي وستساهم في تخفيف معاناة طلاب العلم في المهرة وخصوصا الإناث، والذين يواجهون جميعهم صعوبات في إكمال التعليم الجامعي بسبب الظروف الصعبة لكثير من الأسر.

ومن جانبه تطرق رئيس جامعة المهرة كلشات، إلى الأوضاع العامة المتصلة بجامعة المهرة، والجهود المبذولة لاستكمال بناء الهيكل التنظيمي للجامعة ومواجهة الصعوبات والتغلب عليها وتحقيق أهداف إنشاء جامعة المهرة.