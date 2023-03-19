شكرا لبحثكم عن خبر وفد الجمارك اليمنية يختتم زيارته الاستطلاعية للجمارك المصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم وفد الجمارك اليمنية زيارته الاستطلاعية للجمارك المصرية بزيارة وجولة ميدانية للمركز اللوجيستى بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي حيث تم تقديم شرح نظرى وعملى لدورة العمل بالمركز اللوجيسى وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات ومراحل الإفراج عن الشحنات و اطلع على آلية العمل المتبعة لدى الإدارة العامة للنظم الجمركية الخاصة وكذا زيارة لمستوعات جمرك 6 أكتوبر الجاف .

الجدير بالذكر ان زيارة وفد الجمارك اليمنية الاستطلاعية للجمارك المصرية استغرقت اسبوع كامل تم خلالها التعرف على التجربة المصرية الناجحة في العمل الجمركي وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» و المشغل الاقتصادي المعتمد و التعرف على الفرق بين النظم الجمركية الخاصة في البلدين وتم زيارة قاعة المحاكاة بمعهد التدريب الجمركي بالقاهرة للتعرف على أجهزة الفحص بالاشعة وكذا تم الاجتماع مع قطاع التكنولوجيا والتعرف على الخبرة المصرية في نظام الربط الشبكي الالكتروني كما تم الاطلاع على نظام السكرتارية وآلية العمل الإداري المتبع في مكتب رئيس المصلحة .

وقال رئيس الوفد الأخ/مرسي سعيد باغوزة نائب مدير عام الاعفاءات ان هذه الزيارة جاءت نتيجة للتعاون المشترك والتنسيق المستمر بين قيادتي الجمارك في البلدين ممثلة بالاستاذ/ عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك اليمنية والاستاذ/ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية وتأكيدا على حرص رئاسة المصلحة على تطوير الية العمل وتعزيز قدرات الموظف وتطوير الاداء الجمركي

ضم الوفد في عضويته كلا من : رباب فيصل - نائب مدير عام مكتب رئيس المصلحة وأكرم محمد الشرعبي وزايد العبيدي - مديرا النظام الآلي بجمركي الوديعة وشحن وغادة علي - مدير إدارة السكرتارية برئاسة المصلحة..