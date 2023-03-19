شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انخفضت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 19 مارس/ آذار 2023 بشكل طفيف، رغم استمرار زخم المخاوف الاقتصادية عالميًا.

ووصل الذهب بنهاية الأسبوع المنقضي إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا خلال تعاملات يوم الجمعة، فيما تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتوجهاته نحو سعر الفائدة في ظل أزمة المصارف الأمريكية.

وقال إد مويا المحلل في منصة أوند للتداول عبر الإنترنت إن القلق والمخاوف من أزمة البنوك تدفع الذهب عالميًا للصعود القياسي على المديين القصير والطويل الآجل، مشيرًا إلى ترقب المستثمرين الأسبوع الحالي قرارات الفيدرالي الأمريكي.



ووفقا لبنك ويلز فارغو فإن الذهب يتجه صوب 3000 دولار للأوقية كرد فعل للأزمة الاقتصادية والمخاوف من ركود يلوح في الأفق حسب جون لافورغ رئيس استراتيجية الأصول في البنك الاستثماري.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي أن البنوك الأمريكية طلبت سيولة حتى الأربعاء الماضي بقيمة وصلت إلى 165 مليار دولار، بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.



وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 239.8 ريال ( 63.9 دولار)، مقابل 240 ريالا (64 دولارا) أمس حسب منصة "gold-price-today".

ويعتمد سعر الذهب اليوم في السعودية بيعا وشراء في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وانخفض سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى مستوى 209 ريالات ( 55.95 دولار ) مقابل 210.3 ريال (56 دولارا) في تعاملات أمس.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 179.8 ريال (47.9 دولار ) مقابل 180.3 ريال (48 دولارا) بنهاية تعاملات الأمس.



ويبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 257.19 ريال سعودي لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".



وتستبعد أغلب البنوك العالمية انخفاضا قريبا في أسعار الذهب تحت ضغوط أزمة ركود تلوح في الأفق مع أزمة المصارف الأمريكية، ما يدفع التوقعات بشأن سوق الذهب نحو التفاؤل والاتجاه صوب 3 آلاف دولار، مدعومة بزيادة الطلب عالميًا وبحث المستثمرين عن مخزن للقيمة آمن وملاذًا للاستثمار يحافظ على الأموال.



واستقر سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية اليوم إلى 204.8 ريال للغرام عيار 21، فيما بلغ 214.8 ريال للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price".

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 174.85 ريال للغرام عيار 18.

وصعد الذهب نحو 5.3 بالمئة بختام تداولات الأسبوع المنصرم.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة الماضي، محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم.

وبحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1960.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 2022. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1965.70 دولار.