فوضى السلاح.. مقتل مواطن برصاص مسلح شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن برصاص أحد المسلحين في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال سكان محليون إن مواطنا يُدعى (شادي يحيى الصبري) قتل برصاص مسلح يُدعى (محمد قاسم العرشي) في مديرية القفر شمالي محافظة إب.



وأضافوا، أن الحادثة جاءت على خلفية خلافات شخصية بين الجاني والمجني عليه.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من مقتل مواطن وإصابة نجله برصاص مسلح في ذات المديرية، وسط تزايد جرائم القتل في عموم مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

