70 مختطفًا في زنزانة.. الحوثيون ينقلون 10 من المختطفين في صنعاء إلى جهة مجهولة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر حقوقية عن قيام مليشيا الحوثي نقل 10 من المختطفين المدنيين في سجونها إلى جهة مجهولة، وذلك في ظل الاجراءات التي تتبعها منذ عدة أيام بالتزامن مع مفاوضات سويسرا بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمعتقلين.

ونقل الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي عصام بلغيث نقلا عن مصادر من أهالي المختطفين قولهم، "إن الحوثيين نقلوا عشرة من المختطفين المدنيين كانوا متواجدين في سجن الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الحوثي (المبنى الواقع في شملان) بصنعاء إلى جهة مجهولة".

وذكر الصحفي عصام بلغيث أسماء المختطفين الذين تم نقلهم وهم، فؤاد العواضي، محمد الحرازي، أحمد القطاع، محمد الصلوي، معاذ نعمان، هزاع القمامي، عزام الضبيبي، ماجد البازلي، شهاب السالمي، رائد الرميش.

وأكدت المصادر، أن "الحوثيين يشددون الاجراءات القاسية منذ اسبوع حيث قاموا بوضع 70 مختطفاً في نزانة واحدة ضيقة".

وأضاف، "كما قام الحوثيون باجراءات مستحدثة خلال فترة المفاوضات الجارية ابتداءًا من مصادرة كافة الادوات وتشديد الزيارة وصولاً الى مصادرة "البطانيات والفرش" ليضطر المختطفين النوم على ارضية الزنازين الباردة.