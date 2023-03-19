شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طارق صالح يعلن عن تحرير قواته مناطق جبلية غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، السبت، عن إحباط مخطط لمليشيات الحوثي بالسيطرة على مناطق في غرب تعز.

وأشاد طارق صالح بالملاحم البطولية التي سطرها أفراد قواته "حراس الجمهورية" خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت معارك عنيفة انتهت بتحرير مرتفعات مهمة في جبهة البرح غرب تعز.

وأكد صالح، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، أن الاستعداد للحرب هو طريق ثابت لفرض السلام، خاصة مع استمرار تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، ورفضها الانصياع لدعوات السلام الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال زيارته، السبت، معسكرات تدريب ومواقع عسكرية لألوية حراس الجمهورية غرب تعز، للوقوف أمام مستوى الاستعداد والتدريب والتأهيل، ترقبا لأي معركة فاصلة، لا سيما مع المؤشرات الأخيرة التي تُظهر عدم جدية مليشيات الحوثي في السلام وذهابها نحو التصعيد الميداني.

وأشاد بيقظة واستعداد مقاتلي المقاومة الوطنية في المنطقة الغربية لمحافظة تعز، ومدى الالتزام بالخطة التدريبية المعتمدة في مراكز التدريب منذ اللحظات الأولى لتأسيس المقاومة الوطنية.

نوه بـ "العزائم والهمم العالية للمقاتلين الذين يشكلون -بتنوع انتماءاتهم الجغرافية- الخارطة الوطنية التي تلفظ مليشيات الحوثي من كل ربوع البلد".

العميد طارق صالح وجّه أيضا بمضاعفة الجهود والاستفادة المثلى من فترات التدريب والتأهيل، لضمان تخرج وحدات نوعية بحجم المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني ضد المشروع التوسعي الإيراني وأدواته (مليشيات الحوثي).