شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يصل إلى سقطرى لأول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ، ورئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية في الوزارة، اليوم، إلى محافظة سقطرى في زيارة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع مع المسؤولين في السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير القدرات العسكرية في المحافظة.

وتعد هذه الزيارة الأولى منذ تعيين الفريق الركن محسن الداعري وزيرا للدفاع ، وتهدف لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة سقطرى.

رافقا وزير الدفاع ورئيس الأركان خلال الزيارة اللواءين أحمد محسن اليافعي وأحمد اليافعي.