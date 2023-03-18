مأرب.. قوات الأمن الخاصة تختتم دورة التخطيط الإداري والعملياتي

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتمت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، السبت، دورة تدريبية على المستوى القيادي في مهارات التخطيط الإداري والعملياتي.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة العميد سليم السياغي: "إن الدورة التي شارك فيها المستوى القيادي للأمن الخاص بالمحافظة تلقى فيها المتدربون برامج تدريبية علمية وتطبيقية في مجال التخطيط الإداري ".

هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات ومعارف القيادة ومدراء الإدارات وقادة الكتائب في الأساليب الحديثة لوضع وإعداد خطط أمنية إستراتيجية تتوافق مع طبيعة وظروف المرحلة الراهنة وحجم التوسع العمراني والزيادة السكانية.

وأكد السياغي، على أهمية الدورة في تطوير العمل الأمني المؤسسي والارتقاء بالقدرات القيادية، مطالباً المشاركين بالاستفادة من برامج الدورة بما ينعكس إيجاباً على الأداء في واقعهم العملي.

وأوضح أن استمرارية التأهيل القيادي والتدريب الإداري والقتالي في قوات الأمن الخاصة مأرب يمضي وفقاً للخطة التدريبية للعام الجاري وموجهات وزراة الداخلية واللجنة الأمنية بالمحافظة.

وفي ختام الدورة التي حضرها أركان قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبدالله الصبري ورئيس العمليات العقيد عادل الغانمي تم تكريم المدربين والمشاركين في الدورة.