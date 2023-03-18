صنعاء.. قيادات حوثية تسطو على أراضي مواطنين من أبناء "خولان"

المنامة - ياسر ابراهيم - سطت قيادات حوثية بارزة، على أراضي عدد من المواطنين من أبناء خولان، والواقعة وسط العاصمة صنعاء، وذلك في ظل استمرار المليشيا في حملة تطهير الأراضي ونهبها تحت مبررات متنوعة.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي في مليشيا الحوثي عبدالكريم الحوثي، سطى على أرض خاصة بأحد مشائخ خولان "عبدالعزيز البكير" والتي تقع في شارع 22 مايو بحي الأصبحي، مديرية السبعين جنوبي العاصمة.



وأوضحت المصادر، أن المليشيا استقدمت يوم الجمعة جرافة مصحوبة بالمسلحين ممن مانوا على متن 3 أطقم، وشرعت في الاستحداث في أرضية الشيخ البكير، مشيرة إلى أن الأرضية تملكها الأسرة منذ أكثر من 30 عاماً.



وحمّل نجل الشيخ البكير القيادي عبدالكريم أمير الدين الحوثي المنتحل صفة وزير الداخلية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا ومن وصفهم بـ"بني هاشم"، المسؤولية الكاملة إزاء عملية السطو على الأرض.

وأكد التمسك بحقه القانوني في ملاحقة ومقاضاة المتورطين وإعادة كامل الحقوق المسلوبة.