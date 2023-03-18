وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يصلان إلى سقطرى لتفقد أوضاع القوات المسلحة

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، مساء السبت، إلى محافظة سقطرى قادما من محافظة مأرب، وذلك في أول زيارة لمسؤول رفيع إلى الأرخبيل منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي عليه في يونيو 2020م.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تفقد وزير الدفاع الفريق محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي اللواء سلطان البقمي، أوضاع القوات المسلحة في محافظ سقطرى".



وأفادت بأن الوزير الداعري، أوضح أن زيارته إلى محافظة سقطرى تهدف للوقوف على مجمل الأوضاع في محافظة سقطرى، وتفقد أوضاع القوات والوحدات العسكرية المرابطة فيها، والاطلاع على مستوى الجاهزية والروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.



وجاءت هذه الزيارة في ظل خلافات بين السعودية والإمارات بشأن الملف اليمني، لاسيما ما يتعلق بالمحافظات اليمنية الشرقية "حضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة".



وفي يونيو/ تموز من عام 2020 سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بدعم من دولة الإمارات على الأرخبيل الاستراتيجي في المحيط الهندي بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية، قبل أن تشرع أبوظبي في بناء قاعدة جوية في جزيرة عبدالكوري.

