شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل اجتماع الحكومة في عدن اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقدم رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع إحاطة الى اعضاء المجلس حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ضوء مناقشته للتقرير المقدم من الحكومة حول الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والاصلاحات المتخذة لتحسين اداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في اعقاب الهجمات الارهابية الحوثية، وتداعياتها الانسانية الكارثية.. موجها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، ومضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع اي اثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.