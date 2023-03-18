طالبت بمحاسبة "شمسان".. وقفة احتجاجية بتعز تندد بالإفراج عن عناصر خلية حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم العشرات من الجرحى بمحافظة تعز، صباح السبت، وقفة احتجاجية تنديدا بإفراج محافظ تعز نبيل شمسان عن عناصر من خلية تابعة لمليشيات الحوثي تم القبض عليها في المحافظة جنوب غربي اليمن.



ورفع المحتجون خلال الوقفة التي أقيمت أمام مبنى السلطة المحلية، لافتات كتب عليها "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية في محاسبة نبيل شمسان"، و"التحقيق مع شمسان في قضية إطلاق سراح خلية حوثية مطلب كل أبناء تعز".



وقال بيان الوقفة، إن "هذه الجريمة التي تزامنت مع إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على المضي في حربها الوحشية ضد تعز، ومواصلة فرض حصارها اللا إنساني على ملايين السكان، متنصلة بذلك من بنود الهدنة الأممية؛ لتمثل صدمة لنا جميعا، وطعنة غادرة في خاصرة تعز وجيشها ومقاومتها وأبنائها الذين يواجهون جرائم وبطش وحصار هذه المليشيات".



وأضاف "ما يزيدنا ألما تجاه هذا الخطوة الصادمة من محافظ تعز، أن عناصر هذه الخلية الإرهابية مدانين بجرائم خطيرة، ولديهم اعترافات واضحة وموثقة بالعمل لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنفيذ مهام إجرامية ضد تعز، وأبنائها".



ودعا البيان كافة أبناء محافظة تعز الأبية إلى مغادرة مربع الصمت، والاستنفار لمواجهة هذا التآمر على مدينتهم التي لم تتوقف عن النزيف ودفع فاتورة العدوان الإرهابي الغاشم والحصار الجائر لهذه المليشيات منذ ما يزيد عن 8 سنوات.

وكان محافظ تعز نبيل شمسان وجه قبل أيام، بالإفراج عن أربعة من عناصر خلية تابعة لمليشيات الحوثية تم ضبطها بالشمايتين، رغم أن الأجهزة الأمنية أوصت بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد اعترافهم بالعمل لصالح مليشيات الحوثي وتنفيذ عمليات إرهابية.

