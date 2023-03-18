شاهد .. الزبيدي يصل موسكو

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس الزُبيدي يصل العاصمة الروسية موسكو

موسكو| خاص

السبت، 18 مارس 2023

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر اليوم السبت، الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والوفد المرافق له، تلبية للدعوة التي وجهتها الحكومة الروسية لقيادة المجلس.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الزُبيدي والوفد المرافق له، عددا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول مجمل القضايا التي تخص الجنوب، والمنطقة عموما.